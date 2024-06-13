Канада ввела санкции против главной бюджетной авиакомпании России

Канада ввела санкции против авиакомпании «Победа»

Власти Канады ввели санкции против главной бюджетной авиакомпании России. Об этом пишет агентство РИА Новости со ссылкой на МИД североамериканской страны.

Речь идет о популярном отечественном лоукостере «Победа». Более того, под штрафные меры попали ряд юридических лиц, включая Новороссийское морское пароходство и АО «Электроавтоматика».

Ранее в мае министерство финансов США расширило санкционный список, связанный с Россией. В SDN-лист (Specially Designated Nationals and Blocked Persons List) попали 29 физических и 250 юридических лиц, в том числе отечественный лоукостер «Победа».