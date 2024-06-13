Кремль оценил последствия обязательных поставок оружия НАТО Украине

Песков исключил изменения на фронте из-за обязательных поставок оружия НАТО ВСУ

Члены западного альянса НАТО регулярно отправляют оружие Вооруженным силам Украины (ВСУ), решение об обязательных поставках не повлечет за собой изменений на фронтах. Об этом заявил пресс-секретарь президента России и официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Вряд ли это что-то меняет. Поставки из стран-членов НАТО и так регулярно идут на Украину», — исключил он, добавив, что Москве известно о непринятии этой инициативы со стороны ряда стран альянса.

Ранее генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг заявил, что поставки военной помощи Киеву станут обязательными для стран НАТО. Он уточнил, что отправку оружия будут координировать командные структуры под руководством командующего объединенными силами НАТО в Европе Кристофером Каволи.