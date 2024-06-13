Литовскому университету пришлось отдать участок земли для строительства завода боеприпасов

Литовскому университету пришлось отдать участок земли под завод боеприпасов Rheinmetall

Литовскому университету наук о здоровье пришлось отдать земельный участок площадью 340 гектаров в Радвилишкском районе, уступив его немецкому оборонному концерну Rheinmetall. Об этом сообщил председатель совета университета Гинтарас Скорупскас, передает ТАСС.

По его словам, совет одобрил план литовского правительства, согласно которому земельный участок, принадлежавший Институту животноводства, будет отдан под строительство завода по производству артиллерийских боеприпасов калибра 155 миллиметров. При этом он заверил, что власти страны полностью компенсируют университету «возможные потери и инфраструктурные перемены», предложив взамен на выбор несколько участков общей площадью 352 гектара в другом месте.

В апреле сообщалось, что жители Литвы выступили против строительства завода Rheinmetall. Как заявила глава района Байсогала Рената Масиулене, людей беспокоит возможное негативное влияние производства на экономику и экологию региона.