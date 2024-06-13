Раскрыто происхождение сибирского кладбища мамонтов

Quaternary Science Reviews: Берелехское кладбище мамонтов связали с человеком

Ученые Российской академии наук раскрыли происхождение Берелехского кладбища мамонтов в Сибири. Согласно результатам исследования, опубликованного в журнале Quaternary Science Reviews, его возникновение связано с деятельностью человека.

Кладбище представляет собой скопление разрозненных костей, которые представляют как минимум 156 отдельных мамонтов, находящихся рядом с археологическим памятником. Все вместе они образуют Берелехский геоархеологический комплекс.

Для оценки взаимосвязи между мамонтовым кладбищем и археологическим объектом ученые использовали стратиграфические и палеогеографические данные, собранные во время раскопок в 2009 году, а также провели новые полевые исследования на левом берегу реки, где кости мамонтов были вымыты из осадка и оказались на кромке воды.

На месте также были обнаружены останки зайца, песца и волков времен плейстоцена, а также следы человеческой деятельности: сажа, уголь и обработанные бивни мамонта. Предполагается, что люди использовали бивни мамонтов для изготовления орудий и метательных копий, а зайцы служили источником меха для зимней одежды. Следы активности личинок мясных мух в полостях черепа и на костях указывают на то, что кости, попавшие на кладбище, были лишены мяса.

Радиоуглеродное датирование показало три пика скопления костей мамонта: 11,8, 12,2 и 12,4 тысячи лет назад, что совпадает с возрастом человеческих поселений в этом районе во время потеплений в северном полушарии Беллинг-Аллеред, когда регион стал более засушливым. Колебания численности мамонтов на кладбище указывают на изменения, происходящие с человеческим поселением.

Таким образом, мамонтовое кладбище в Берелехе, скорее всего, возникло в результате человеческой деятельности, связанной с использованием мамонтов в качестве источника сырья и пищи. Эти находки изменили прежнее мнение, что между накоплением костей мамонтов и человеческими поселениями существовала задержка в 50-80 лет, и указывают на тесную связь между этими двумя явлениями на протяжении 700-800 лет.