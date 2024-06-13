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11:26, 13 июня 2024Мир

МИД КНР раскритиковал новые санкции США против России

МИД КНР: санкции США против России подрывают безопасность других стран

Фото: Johannes Neudecker / Globallookpress.com

Санкции США против России подрывают безопасность других стран, и Китай решительно выступает против подобных действий. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь в ходе брифинга, опубликованном на сайте ведомства.

В частности, в министерстве иностранных дел подчеркнули, что действия Вашингтона являются «незаконными односторонними санкциями».

Линь Цзянь добавил, что Москва и Пекин поддерживают отношения «всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия», которое отвечает интересам двух государств.

12 июня Мосбиржа и Национальный клиринговый центр (НКЦ) попали под блокирующие американские санкции. Площадка вскоре объявила о прекращении торгов американским долларом и евро. Россияне продолжат иметь возможность покупать и продавать валюту через банки — курсы будут определять с помощью банковской отчетности и информации от цифровых платформ внебиржевых торгов.

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      Максим Габриелян
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