Момент столкновения машины депутата Госдумы Езубова с Land Rover попал на видео

Появилось видео столкновения машины депутата Госдумы Езубова с Land Rover

Появилось видео момента лобового столкновения машины депутата Госдумы Алексея Езубова с Land Rover. Соответствующий ролик опубликовал Telegram-канал Baza.

На кадрах видно, как Mercedes Benz парламентария движется по встречной полосе и въезжает во внедорожник. Судя по видео, в том месте, где депутат ехал по встречной полосе, на дороге сплошная линия дорожной разметки.

Об аварии стало известно ранее 13 июня. Езубова и второго водителя доставили в больницу. У пострадавших диагностировали сотрясение головного мозга и закрытые черепно-мозговые травмы.

По данным Shot, водителем Land Rover оказался 62-летний Евгений Лисицын, ранее занимавший пост директора департамента по работе с ключевыми клиентами Huawei в России.