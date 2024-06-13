Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:57, 13 июня 2024Россия

Момент столкновения машины депутата Госдумы Езубова с Land Rover попал на видео

Появилось видео столкновения машины депутата Госдумы Езубова с Land Rover

Появилось видео момента лобового столкновения машины депутата Госдумы Алексея Езубова с Land Rover. Соответствующий ролик опубликовал Telegram-канал Baza.

На кадрах видно, как Mercedes Benz парламентария движется по встречной полосе и въезжает во внедорожник. Судя по видео, в том месте, где депутат ехал по встречной полосе, на дороге сплошная линия дорожной разметки.

Об аварии стало известно ранее 13 июня. Езубова и второго водителя доставили в больницу. У пострадавших диагностировали сотрясение головного мозга и закрытые черепно-мозговые травмы.

По данным Shot, водителем Land Rover оказался 62-летний Евгений Лисицын, ранее занимавший пост директора департамента по работе с ключевыми клиентами Huawei в России.

Что думаешь? Оцени!
      Никита Абрамов
      Обсудить
      Последние новости

      В России сообщили о доставке ядерных боеприпасов на аэродромы

      Врач предупредил о риске рака из-за неправильной чистки зубов

      Очевидцы сообщили о запахе алкоголя от попавшего в ДТП депутата Госдумы

      В ДНР трое сотрудников НТВ получили тяжелые ранения

      В Кремле порассуждали об ответе России на новые санкции США

      Найденное на пляже гигантское существо оказалось представителем нового вида

      США и Турция подписали контракт на поставку F-16

      В Кремле захотели прояснить позицию Армении по ОДКБ

      Россиян предупредили об угрожающей Краснодарскому краю опасности

      В Госдуме обратили внимание на коррупционный скандал в Самарской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше