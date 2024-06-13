Моргенштерн оценил возможность участия в «голой вечеринке»

Моргенштерн заявил, что не пришел бы на «голую вечеринку» Ивлеевой

Российский рэп-исполнитель Алишер Моргенштерн (признан в России иностранным агентом) оценил возможность своего участия в «голой вечеринке» блогерши и телеведущей Анастасии Ивлеевой. Об этом он рассказал в интервью для YouTube-канала «Вписка».

На вопрос о том, посетил бы он мероприятие, если бы находился на тот момент в Москве, Моргенштерн дал отрицательный ответ. «Я всегда играл по своим правилам», — сказал он.

Музыкант также раскритиковал поступок своего коллеги, рэп-исполнителя Vacio (настоящее имя — Николай Васильев), который появился на скандальной вечеринке полностью голым, надев на половой орган носок. «Ну Настя тоже молодец. "Голая вечеринка". У меня есть теория, что она просто похудела очень и захотела показать свое тело», — добавил он.

Ранее Моргенштерн ответил на вопрос, планирует ли он вернуться в Россию.

«Голая вечеринка» Анастасии Ивлеевой прошла в ночь на 21 декабря 2023 года в клубе «Мутабор». Ее посетили звезды российского шоу-бизнеса, которые пришли на мероприятие в откровенных нарядах. Кадры с праздника попали в сеть и возмутили общественность. Впоследствии многие артисты, побывавшие на вечеринке, столкнулись с отменой концертов и лишились рекламных контрактов. Суд оштрафовал Ивлееву на 100 тысяч рублей.