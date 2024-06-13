Моргенштерн заявил о ненавидящих его «весомых злыднях» из России

Моргенштерн заявил, что может сесть в тюрьму, если вернется в Россию

Российский рэп-исполнитель Алишер Моргенштерн (признан в России иностранным агентом) ответил на вопрос, планирует ли он вернуться в Россию. Об этом он рассказал в YouTube-шоу «Вписка».

По словам артиста, раньше он задумывался о возвращении в страну, но позже понял, что его желание изменилось. «Есть злыдни, которые сидят и точечно меня ненавидят. Но они настолько весомые, что, если они захотят, я сяду в России», — заявил музыкант, добавив при этом, что российский народ его любит.

Он также отметил, что очень хотел бы увидеть бабушку и побывать в Уфе.

Ранее Моргенштерн назвал имя матери своих будущих гипотетических детей.