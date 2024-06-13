Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
17:36, 13 июня 2024Культура

Моргенштерн заявил о ненавидящих его «весомых злыднях» из России

Моргенштерн заявил, что может сесть в тюрьму, если вернется в Россию

Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Российский рэп-исполнитель Алишер Моргенштерн (признан в России иностранным агентом) ответил на вопрос, планирует ли он вернуться в Россию. Об этом он рассказал в YouTube-шоу «Вписка».

По словам артиста, раньше он задумывался о возвращении в страну, но позже понял, что его желание изменилось. «Есть злыдни, которые сидят и точечно меня ненавидят. Но они настолько весомые, что, если они захотят, я сяду в России», — заявил музыкант, добавив при этом, что российский народ его любит.

Он также отметил, что очень хотел бы увидеть бабушку и побывать в Уфе.

Ранее Моргенштерн назвал имя матери своих будущих гипотетических детей.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      ЦБ впервые установил официальные курсы валют по новым правилам

      Шеф Пентагона заявил о стабилизации линии фронта в районе Харькова

      В российском городе запретили движение самокатов по ряду улиц

      Санкции против Мосбиржи обеспокоили российских экспортеров зерна

      Путин продлил ответные меры на потолок цен на российскую нефть

      Украина подписала с Японией соглашение о безопасности

      Пьяный полуголый пассажир устроил дебош в самолете и сорвал рейс

      Моргенштерн оценил возможность участия в «голой вечеринке»

      Эрдоган призвал США надавить на Израиль

      В Москве прокомментировали отношения с Ереваном

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше