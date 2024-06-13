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13:58, 13 июня 2024Россия

На российском побережье нашли обезглавленных детенышей нерп

На берегу Белого моря нашли обезглавленные туши детенышей нерп

Фото: Dmitry A. Mottl / Wikimedia

На берегу Белого моря в селе Кузрека Мурманской области нашли 12 обезглавленных туш детенышей нерп. Их вынесло на побережье в результате прилива, сообщает Telegram-канал управления МВД России по региону.

В полицию обратилась местная жительница — она испугалась, что погибшие животные привлекут в населенный пункт медведя.

Полицейские обследовали 1,1 тысячи метров вдоль береговой линии и обнаружили 13 туш гренландских тюленей, находившихся в стадии сильного разложения и гниения. «В ходе визуального осмотра млекопитающих специалистом-экспертом установлено, что у 11 особей отсутствуют головы, а также задние конечности. Признаков механического воздействия не обнаружено», — уточнили в ведомстве.

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают причины гибели животных.

В марте 2024 года в центр Находки на льдине принесло раненого тюлененка. Животное спасли и доставили в центр восстановления в Тавричанке.

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      Елена Торубарова
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