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13:34, 13 июня 2024Бывший СССР

На Украине рассказали об экономической модели бронирования от мобилизации

Депутат Рады рассказал об экономической модели бронирования от мобилизации

Фото: Anastasiia Smolienko / Reuters

Глава комитета Верховной Рады по экономическому развитию Дмитрий Наталуха предложил модель бронирования от мобилизации в соответствии с экономическими потребностями страны, его слова передает издание «Страна.ua».

«Военные нужды нераздельны с экономикой. Без работающей экономики нам не победить. Конечно, можно сказать, что инженер-конструктор куда более важен в качестве штурмовика, чем разработчик передового оборонного стартапа, но это будет ложью», — заявил Наталуха.

По его словам, никто на Украине не намерен бронировать всех мужчин, а целью должно стать бесперебойная работа критических сотрудников.

Ранее Наталуха заявил, что на каждом предприятии Украины в среднем мобилизован каждый десятый сотрудник. По его словам, из-за мобилизации бизнес в стране несет значительные убытки. «Это критическая черта, при которой большинство бизнесов существенно теряют прибыль», — заявил депутат.

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      Валентин Карант
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