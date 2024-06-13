На Украине рассказали об экономической модели бронирования от мобилизации

Депутат Рады рассказал об экономической модели бронирования от мобилизации

Глава комитета Верховной Рады по экономическому развитию Дмитрий Наталуха предложил модель бронирования от мобилизации в соответствии с экономическими потребностями страны, его слова передает издание «Страна.ua».

«Военные нужды нераздельны с экономикой. Без работающей экономики нам не победить. Конечно, можно сказать, что инженер-конструктор куда более важен в качестве штурмовика, чем разработчик передового оборонного стартапа, но это будет ложью», — заявил Наталуха.

По его словам, никто на Украине не намерен бронировать всех мужчин, а целью должно стать бесперебойная работа критических сотрудников.

Ранее Наталуха заявил, что на каждом предприятии Украины в среднем мобилизован каждый десятый сотрудник. По его словам, из-за мобилизации бизнес в стране несет значительные убытки. «Это критическая черта, при которой большинство бизнесов существенно теряют прибыль», — заявил депутат.