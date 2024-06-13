На Украине рассказали об экономической модели бронирования от мобилизации

Глава комитета Верховной Рады по экономическому развитию Дмитрий Наталуха предложил модель бронирования от мобилизации в соответствии с экономическими потребностями страны, его слова передает издание «Страна.ua».
«Военные нужды нераздельны с экономикой. Без работающей экономики нам не победить. Конечно, можно сказать, что инженер-конструктор куда более важен в качестве штурмовика, чем разработчик передового оборонного стартапа, но это будет ложью», — заявил Наталуха.
По его словам, никто на Украине не намерен бронировать всех мужчин, а целью должно стать бесперебойная работа критических сотрудников.
Ранее Наталуха заявил, что на каждом предприятии Украины в среднем мобилизован каждый десятый сотрудник. По его словам, из-за мобилизации бизнес в стране несет значительные убытки. «Это критическая черта, при которой большинство бизнесов существенно теряют прибыль», — заявил депутат.