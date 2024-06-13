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12:36, 13 июня 2024Бывший СССР

На Украине заявили о мобилизации каждого десятого сотрудника предприятий

Депутат Рады Наталуха: на Украине мобилизован каждый 10-й сотрудник предприятий

Фото: Alina Smutko / Reuters

На каждом предприятии Украины в среднем мобилизован каждый десятый сотрудник. Об этом председатель комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха сообщил на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

По его словам, из-за мобилизации бизнес в стране несет значительные убытки. «Это критическая черта, при которой большинство бизнесов существенно теряют прибыль», — заявил депутат.

Ранее секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко сообщал о четырехкратном увеличении темпов мобилизации на Украине. При этом он указал на то, что призыв работников предприятий военно-промышленного комплекса негативно сказывается на обороноспособности республики.

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      Алевтина Запольская
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