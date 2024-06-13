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14:57, 13 июня 2024Бывший СССР

На Украине сообщили о взрыве в Николаеве

Украинское СМИ сообщило о взрыве в Николаеве

Фото: Petros Giannakouris / Reuters

Украинское издание «Общественное» сообщило о взрыве в городе Николаеве Николаевской области в своем Telegram-канале.

«В Николаеве был слышен звук взрыва, сообщают корреспонденты Общественного», — указано в сообщении издания. Ранее «Общественное» сообщало о двух взрывах в Днепре.

Накануне издание «Страна.ua» сообщило о взрыве в Кривом Роге. О происшествии сообщали местные паблики, а до этого власти заявляли об угрозе ракетной атаки.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, в свою очередь, заявил, что атака по дому в Кривом Роге была совершена со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) ради раскрутки новой трагедии.

«В Кривом Роге есть много целей, куда стоит бить ракетами, но в том месте их просто нет. И ракета должна была сильно заблудиться, чтобы оказаться в той многоэтажке (...) Единственный логичный вывод: русской ракеты вовсе не было», — пояснил он.

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      Валентин Карант
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