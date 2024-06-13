На Урале женщину госпитализировали с поломанными ребрами после прогулки на лодке

Екатеринбурженку госпитализировали с поломанными ребрами после прогулки на лодке

В Екатеринбурге женщину госпитализировали с поломанными ребрами и позвоночником после прогулки на лодке на городском пруду. Об этом стало известно уральскому порталу E1.ru.

По сведениям издания, накануне катер протаранил арендную лодку. Ранения получили две женщины, которые катались на нем.

У 62-летней пострадавшей диагностировали компрессионный перелом позвоночника и переломы ребер. Родственник екатеринбурженки отметил, что она не может говорить. «В больнице ее подключили к кислороду, потому что тяжело дышать», — пояснил мужчина.

Подруга пострадавшей отделалась ушибами. Она подчеркнула, что владельцы катера забрали ее из больницы и отвезли до дома. По словам женщины, они уверяют, что компенсируют ущерб.

Ранее сообщалось, что в Самарской области во время эвакуации из затопленной в результате паводка зоны перевернулась лодка, на борту которой было восемь человек.