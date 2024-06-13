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18:19, 13 июня 2024Мир

На Западе объяснили укрепление позиций России на Украине

Политолог Миршаймер: недоверие Западу заставляет РФ укреплять позиции на Украине

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Недоверие обещаниям Запада заставляет Россию укреплять свои позиции на Украине. Об этом заявил американский политолог Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Deep Dive.

По его словам, если прекращение огня будет достигнуто, есть вероятность, что президент США Джо Байдена или украинский лидер Владимир Зеленский переизберется и решит начать новый конфликт.

«Вот почему у России сейчас есть стимул как можно сильнее укрепить свои позиции на Украине», — объяснил он.

Ранее немецкий политик Сара Вагенкнехт раскрыла желание Зеленского напрямую вовлечь НАТО в конфликт ради победы Киева. Она подчеркнула, что переговорная позиция Киева в настоящее время хуже, чем раньше, поскольку Вооруженные силы Украины (ВСУ) терпят крах.

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      Семен Александров
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