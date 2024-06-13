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09:50, 13 июня 2024Из жизни

Насильника вычислили через 18 лет после нападения на 14-летнюю школьницу

В Британии насильник получил 19 лет тюрьмы за нападение на девочку в 2006 году

Фото: Matt Popovich / Unsplash

В Великобритании насильник получил тюремный срок за изнасилование 14-летней девочки, совершенное 18 лет назад. Об этом сообщает Somerset Live.

Нападение на школьницу было совершено в марте 2006 года в городе Бедфорд, графство Бедфордшир. Преступник уговорил школьницу зайти в гости к его другу. Там он напоил ее алкоголем и надругался над ней. Дональд Каргбо-Реффелл, которому сейчас 55 лет, был сразу же задержан в качестве подозреваемого. Криминалисты собрали на месте преступления образцы биологического материала, однако позже признали, что улик для предъявления обвинений недостаточно.

В 2024 дело об изнасиловании школьницы было возобновлено в рамках операции по расследованию половых преступлений, совершенных в прошлом. Благодаря новым технологиям исследования ДНК, следствию удалось определить, что преступление совершил именно Каргбо-Реффелл. 6 июня мужчину приговорили к 19 годам тюрьмы.

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При этом он уже отбывает 12-летний срок за другое изнасилование, совершенное в 1999 году. Его также раскрыли благодаря новым методам анализа ДНК. Кроме того, мужчину пожизненно внесли в список людей, совершивших преступления против половой неприкосновенности и запретили любое общение с лицами младше 18 лет. Так как Каргбо-Реффелл не является гражданином Великобритании, он будет депортирован на родину после отбытия обоих сроков.

Ранее сообщалось, что в США поймали беглого преступника спустя 17 лет после совершенного им изнасилования. В 2005 году в американском штате Массачусетс Туэн Кит Ли похитил и изнасиловал официантку из ресторана своей семьи, угрожая ей ножом.

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      Никита Савин
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