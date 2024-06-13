Наследный принц Саудовской Аравии отказался от участия в саммите G7

Наследный принц Саудовской Аравии не будет присутствовать на саммите G7

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд не будет присутствовать на саммите «Большой семерки» (G7) в Италии, который состоится 13-15 июня. Об этом сообщило информационное агентство SPA.

Отмечается, что саудовский кронпринц отправил телеграмму итальянскому премьер-министру Джорджии Мелони, поблагодарив за приглашение на мероприятие, а также выразил сожаление, что не сможет приехать на саммит «из-за обязательств, связанных с наблюдением за работами в сезон хаджа».

Ранее стало известно о встрече Мухаммеда бен Салман Аль Сауда с президентом Украины Владимиром Зеленским. В ходе переговоров, прошедших в Джидде, они обсудили двусторонние отношения и украинский конфликт.