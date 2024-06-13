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02:23, 13 июня 2024Мир

Зеленский встретился с наследным принцем Саудовской Аравии

Зеленский встретился с наследным принцем Саудовской Аравии в Джидде

Фото: Piroschka Van De Wouw / Reuters

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд встретился в Джидде с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом пишет агентство SPA. Глава Украины прибыл в Саудовскую Аравию 12 июня.

Саудовский кронпринц и Зеленский обсудили двусторонние отношения и конфликт на Украине. Наследный принц также высказался о поддержке королевством всех международных усилий, нацеленных на разрешение кризиса.

Ранее стало известно, что кронпринц Саудовской Аравии не будет присутствовать на саммите «Большой семерки» (G7) в Италии, который состоится 13-15 июня. Он объяснил, что что не сможет приехать на саммит «из-за обязательств, связанных с наблюдением за работами в сезон хаджа».

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      Маргарита Пименова
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