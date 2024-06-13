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16:05, 13 июня 2024Экономика

Назван простой способ справиться с засором

«БелНовости»: устранить засор удастся с помощью уксуса и соды

Фото: Victor Lisitsyn / Globallookpress.com

Устранить засор удастся с помощью уксуса и соды. Простой способ прочистить трубы назвали эксперты издания «БелНовости».

По словам специалистов, механический способ борьбы с засором с помощью вантуза или сантехнического троса является наиболее эффективным, однако не у всех могут быть под рукой эти приспособления. В этом случае они посоветовали сначала удалить из раковины воду при ее наличии, чтобы освободить доступ к сливу, затем обильно засыпать его содой (примерно до половины пачки) и через пять минут влить к ней 100 миллилитров уксуса. Слив, для того, чтобы произошла реакция соды и уксуса, эксперты порекомендовали прикрыть. Когда шипение прекратится, понадобится промыть трубы горячей водой из крана.

Ранее в июне эксперт Федор Васильев призвал для профилактики засоров не смывать в раковину остатки еды и установить специальную сеточку, чтобы отходы не попадали в слив.

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