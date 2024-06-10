Названы лучшие способы избавиться от засора

Эксперт Васильев: избавиться от засора удастся с помощью лимонной кислоты

Избавиться от засора удастся с помощью лимонной кислоты. Лучшие способы прочистить сифон назвал основатель и генеральный директор компании «ГЛАВСНАБ» Федор Васильев, комментарий эксперта есть в распоряжении «Ленты.ру».

Специалист предупредил, что не все народные средства безопасны для труб. Так, залиты в слив кипяток не размягчит засор, а лишь растопит жир, но при этом окажет крайне агрессивное воздействие на пластиковые и резиновые части сифона. Навредить сантехнике аналогичным образом могут и «шипучие» смеси на основе соды, способные повредить резиновые уплотнения и привести к протечке.

Относительно безопасное для сантехники и в то же время эффективное средство против засоров — лимонная кислота. Васильев отметил, что она борется не только с жиром, но и с кальциевыми отложениями, которые также присутствуют в засорах. Он порекомендовал развести кислоту горячей водой и залить в слив на несколько часов, после чего промыть водой из-под крана.

Другой способ устранить засор — механический, без разбора сифона, с помощью вантуза или сантехнического троса. В последнем случае понадобится знать тип сифона в раковине — трубный, гофрированный или бутылочный, так как с бутылочным трос не справится. «Самый эффективный способ устранить засор — это разобрать сифон и очистить его изнутри вручную. Как правило, сифоны устроены довольно просто, поэтому разобрать их может даже человек без навыков работы с сантехникой. Грязь и накипь лучше убирать салфетками или щеткой. Для этого совершенно не подойдет отвертка и другие острые предметы, так как ими можно поцарапать стенки труб», — поделился информацией Васильев.

Для профилактики засоров эксперт посоветовал не смывать в раковину остатки еды и установить специальную сеточку, чтобы отходы не попадали в слив.

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