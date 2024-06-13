Названа мешающая переговорам ЕС о санкциях против России страна

DPA: Германия блокирует ход переговоров о новом пакете санкций ЕС против России

Германия блокирует согласование нового пакета антироссийских санкций Евросоюза (ЕС). Об этом рассказало агентство DPA, ссылаясь на дипломатические источники в Брюсселе.

Отмечается, что сомнения немецкого правительства, настаивающего на внесении правок, является решающей причиной, почему санкционный пакет все еще не согласован. По словам источников, в последнее время Германия напоминает Венгрию, которая неоднократно выступала против санкций в отношении России.

Агентство уточнило, что новые рестрикции будут нацелены на борьбу с обходом ограничений, принятых ранее. Помимо этого, ЕС намерен впервые ввести жесткие меры против российского бизнеса, который связан со сжиженным природным газом (СПГ). Так, по данным DPA, планируется запретить отправку морем российского СПГ из ряда европейских портов в третьи страны.

Ранее премьер-министр Бельгии Александр де Кро заявил, что новый пакет антироссийских санкций будет введен до конца июня 2024 года.