Премьер Бельгии назвал срок введения нового пакета антироссийских санкций

Премьер Бельгии де Кро: 14-й пакет санкций против России будет введен в июне

Новый, 14-й по счету пакет антироссийских санкций будет введен до конца июня 2024 года, когда у Бельгии заканчивается председательство в Совете Европейского союза (ЕС). Такие сроки назвал премьер-министр Бельгии Александр де Кро, сообщает Reuters.

«Под председательством Бельгии ведется работа над 14-м пакетом санкций, и мы уверены, что он будет принят еще при нашем председательстве», — заявил премьер.

Ранее сообщалось, что ЕС намерен начать переговоры о вступлении Украины в объединение также к концу июня, так как после Бельгии председательство в Совете ЕС на себя возьмет Венгрия, которая, как опасаются в Европе, может воспрепятствовать членству Украины в союзе.

