Нидерланды отложили поставку Украине истребителей F-16

Минобороны Нидерландов: первые поставки F-16 на Украину состоятся осенью

Первые поставки истребителей F-16 на Украину состоятся осенью. Об этом говорится в заявлении на сайте Минобороны Нидерландов.

«Нидерланды отправляют на Украину 24 самолета F-16. Первые поставки истребителей должны состояться после лета», — сообщили в нидерландском оборонном ведомстве.

Отмечается, что сейчас военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) проходят обучение управлению данными истребителями в США и Дании.

При этом 12 июня министр обороны королевства Кайса Оллонгрен заявила, что Нидерланды планируют передать F-16 Украине этим летом. По ее словам, подготовка инфраструктуры и обслуживающего технического персонала проходит в соответствии с планом, согласованным сторонами.