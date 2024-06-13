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18:40, 13 июня 2024Мир

Нидерланды отложили поставку Украине истребителей F-16

Минобороны Нидерландов: первые поставки F-16 на Украину состоятся осенью

Фото: Annabelle Chih / Getty Images

Первые поставки истребителей F-16 на Украину состоятся осенью. Об этом говорится в заявлении на сайте Минобороны Нидерландов.

«Нидерланды отправляют на Украину 24 самолета F-16. Первые поставки истребителей должны состояться после лета», — сообщили в нидерландском оборонном ведомстве.

Отмечается, что сейчас военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) проходят обучение управлению данными истребителями в США и Дании.

При этом 12 июня министр обороны королевства Кайса Оллонгрен заявила, что Нидерланды планируют передать F-16 Украине этим летом. По ее словам, подготовка инфраструктуры и обслуживающего технического персонала проходит в соответствии с планом, согласованным сторонами.

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      Семен Александров
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