В России высказались о безопасности журналистов в зоне украинского конфликта

Депутат Свинцов: обезопасить журналистов в зоне украинского конфликта невозможно

Обеспечить полную безопасность российских журналистов в зоне украинского, равно как и в зоне любого другого конфликта, практически невозможно, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Андрей Свинцов. Он объяснил это особенностями профессии.

«К сожалению, специальные меры безопасности для журналистов, военкоров предусмотреть не получается. Журналисты, как правило, даже более бесстрашные, чем бойцы. Боец каждый день выполняет свой долг, у него есть боевая задача, а журналист стремится как можно шире осветить ситуацию, он сам часто лезет на рожон», — сказал Свинцов.

Он подчеркнул, что профессия военного журналиста всегда предполагает крайне высокий уровень риска.

«Даже если дать бронированный транспорт, журналист все равно из него выйдет и пойдет по тем местам, которые считает нужным увидеть лично. И, к сожалению, принять некое единой решение по обеспечению безопасности невозможно», — заключил политик.

Ранее сообщалось о тяжелых ранениях трех сотрудников НТВ в зоне украинского конфликта. Известно, что журналисты в коме, находятся в больнице в Горловке.