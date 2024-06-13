Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
00:13, 13 июня 2024Силовые структуры

Открывший стрельбу в районе монастыря Оптина пустынь попал на видео

Открывший стрельбу на трассе в Калужской области попал на видео

Мужчина, открывший стрельбу на трассе Козельск — Оптина пустынь, попал на видео. Кадры публикует Telegram-канал «Осторожно, новости».

На сделанной автомобильном видеорегистратором записи видно, как вооруженный автоматическим оружием злоумышленник угрожает двум женщинам, а затем стреляет в землю. Преступник одет в камуфляж.

Ранее стало известно, что мужчина пытался ограбить пассажиров проезжавшего мимо автомобиля. Также выяснилось, что женщина, получившая травму во время инцидента, пишет иконы для мужского монастыря Оптина пустынь.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «Большая семерка» отправит Украине 50 миллиардов долларов. Их выделят за счет замороженных активов России

      ИИ помог аутистам с советом

      Открывший стрельбу в районе монастыря Оптина пустынь попал на видео

      «У него одна страсть — секс». Как британский принц лишился титула, растратил миллионы и растолстел от расстройства

      «Мужчины-крысы» — новые секс-символы в сети. Кто они такие и чем привлекают женщин?

      В США арестовали выходцев из России за экспорт техники

      Командирам ВСУ придется согласовывать тезисы выступлений

      На Украине сообщили о размещении в Крыму комплексов С-500

      В МОК рассказали об отслеживании соцсетей российских спортсменов

      Западу напомнили о словах Путина после появления АПЛ у берегов Кубы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше