Открывший стрельбу в районе монастыря Оптина пустынь попал на видео

Открывший стрельбу на трассе в Калужской области попал на видео

Мужчина, открывший стрельбу на трассе Козельск — Оптина пустынь, попал на видео. Кадры публикует Telegram-канал «Осторожно, новости».

На сделанной автомобильном видеорегистратором записи видно, как вооруженный автоматическим оружием злоумышленник угрожает двум женщинам, а затем стреляет в землю. Преступник одет в камуфляж.

Ранее стало известно, что мужчина пытался ограбить пассажиров проезжавшего мимо автомобиля. Также выяснилось, что женщина, получившая травму во время инцидента, пишет иконы для мужского монастыря Оптина пустынь.