Пенсионер из российского города разозлился и сломал скамейку

Пенсионер из Сочи разозлился из-за шума и сломал скамейку

Пенсионер из Сочи разозлился из-за шума, который создают выпивающие под его окном люди, и сломал скамейку. Об инциденте в российском городе сообщает издание «Подъем».

Скамейка располагалась рядом с жилым домом на улице Павлова. Мужчина привязал к бетонным опорам трос и дернул его с помощью машины. По его словам, целью было передвинуть скамейку дальше от здания, чтобы шум не мешал местным жителям. «Они сидят здесь ночью, пьют, орут, что мне было делать», — объяснил пенсионер.

Скамейка не выдержала и развалилась на части. В полиции отметили, что постройка не сломалась, а разобралась. Прибывшие на место сотрудники администрации Лазаревского района Сочи собрали ее дальше от жилого дома. Пенсионеру грозит штраф, однако администрация пока не выставила ущерб — если этого не произойдет, виновника не станут наказывать.

Ранее в подмосковных Мытищах пятилетняя девочка застряла в уличной скамейке. Ей потребовалась помощь спасателей.