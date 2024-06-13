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11:54, 13 июня 2024Бывший СССР

Пилотов ВСУ начали отправлять в штурмовые отряды из-за нехватки техники

Лебедев: вертолетчиков ВСУ отправляют в штурмовые отряды из-за нехватки техники

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) начало отправлять пилотов вертолетов в штурмовые отряды из-за нехватки техники. Об этом в разговоре с РИА Новости сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Вертолетчики завыли, их всем кагалом в штурмовики записали и всех на ноль. И обслуга и летчики. У них летать не на чем», — рассказал Лебедев со ссылкой на источники среди местных жителей Кировоградской области Украины.

Решение украинского командования может быть связано с острым дефицитом боевой авиации в стране. Так, в мае обозреватели журнала Forbes назвали «огромной потерей для ВСУ» российский удар по вертолетной площадке в Запорожской области, в ходе которого было повреждено пять украинских вертолетов.

Ранее Лебедев сообщил, что ВСУ целенаправленно нанесли удар по жилому дому в Кривом Роге, чтобы спровоцировать трагедию. По его словам, ракета должна была «сильно заблудиться», чтобы попасть в многоэтажный дом.

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      Глеб Палехов
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