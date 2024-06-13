Полицейские поймали стрелявшего в районе Оптиной пустыни мужчину

Полиция задержала стрелявшего в районе Оптиной пустыни, его подозревают в разбое

В Калужской области полицейские задержали мужчину, открывшего стрельбу на автодороге в районе мужского монастыря Оптина пустынь. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она пояснила, что злоумышленником оказался 31-летний житель города Сосенский. При нем нашли автоматическое оружие.

Возбуждено уголовное дело по статье УК «Разбой с применением оружия», максимальное наказание по нет составляет десять лет лишения свободы. Мотивы преступника устанавливаются.

Ранее стало известно, что вечером 12 июня мужчина в камуфляже и с автоматом пытался ограбить пассажиров проезжавшего мимо автомобиля. Во время инцидента одна женщина получила травму, выяснилось, что она пишет иконы для Оптиной пустыни.