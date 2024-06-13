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19:18, 13 июня 2024Силовые структуры

Получившему взятку от россиянина за выдачу прав экс-силовику ужесточили приговор

В Магасе бывшему силовику заменили условный срок на реальный по делу о взятке

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Суд в Магасе ужесточил приговор бывшему начальнику экзаменационного отделения МРЭО ГИБДД МВД республики по делу о получении взятки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета России по Ингушетии.

Силовика признали виновным по части 3 статьи 290 («Получение взятки должностным лицом») УК РФ. Верховный суд Ингушетии изменил приговор Магасского районного суда, который назначил подсудимому наказание в виде четырех лет лишения свободы условно, и приговорил его к четырем годам колонии общего режима.

По данным следствия, экс-начальник экзаменационного отделения требовал взятку в размере 30 тысяч рублей у местного жителя за оказание содействия в сдаче экзамена на получение водительских прав. После этого россиянин обратился в региональное управление ФСБ, сотрудники которого задержали силовика при получении денег.

Ранее правоохранители задержали начальника Восточно-Сибирской железной дороги Вадима Владимирова. Мужчину подозревают в получении взятки, его дело находится в производстве 5-го следственного управления ГСУ Следственного комитета в Новосибирске.

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