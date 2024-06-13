За взятки задержали начальника железной дороги российского региона

Правоохранители задержали главу Восточно-Сибирской железной дороги Владимирова

Правоохранители задержали начальника Восточно-Сибирской железной дороги Вадима Владимирова. Об этом сообщает Telegram-канал «Альтернативная юриспруденция».

Владимирова подозревают в получении взятки. Его дело находится в производстве Пятого следственного управления ГСУ Следственного комитета в Новосибирске. Ранее суд уже арестовал предполагаемых взяткодателей.

Задержанный занимает свой пост с марта 2021 года.

Ранее в Красноярске суд приговорил к шести годам колонии строгого режима экс-заместителя начальника Красноярской железной дороги за получение взяток от бизнесменов. По версии следствия, с 2016 по 2018 год фигурант, являясь заместителем начальника Восточно-Сибирской железной дороги, получил от директора коммерческой организации взятку в виде денег, стройматериалов и электрооборудования на общую сумму более 3,5 миллиона рублей.