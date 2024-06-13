Помощник попавшего в ДТП депутата Госдумы прокомментировал аварию

Помощник депутата ГД Езубова назвал выдумкой слухи о травмах парламентария

Помощник депутата Госдумы Валерия Езубова Михаил Доронин прокомментировал аварию, в которую попал парламентарий в Подмосковье. Сообщения о полученных Езубовым травмах он опроверг в беседе с журналистами Telegram-канала Daily Storm.

13 июня Mercedes Benz под управлением Езубова выехал на встречную полосу, после чего произошло столкновение с Land Rover Discovery.

По словам Доронина, депутат не получил травм и в больницу не попадал. Сообщения о госпитализации политика он назвал выдумкой. «Никуда не госпитализировали Езубова! Он дома», — сказал помощник парламентария.

Очевидцы аварии на подмосковной трассе сообщили, что от Езубова сильно пахло алкоголем. По их словам, после ДТП депутат лежал на земле и молчал. По данным издания «Подъем», водитель второго автомобиля был трезв.

