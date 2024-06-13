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16:46, 13 июня 2024Экономика

Популярный российский блогер продаст свою квартиру за десятки миллионов рублей

Рома Желудь выставил свою квартиру в Москве на продажу за 26 млн рублей

Фото: Anatoly Lomohov / Globallookpress.com

Популярный российский блогер Рома Желудь выставил на продажу свою квартиру в Москве за 26 миллионов рублей. Об этом он рассказал в новом видео, опубликованном на его YouTube-канале.

Речь идет об апартаментах-студии недалеко от станции метро «Алексеевская». Площадь жилья с дизайнерским ремонтом составляет 40,5 квадратного метра. Внутри есть камин, также имеются выход на крышу и лоджия. Желудь попросил не беспокоить его любопытных, которые хотят посмотреть квартиру, но не планируют покупать.

Блогер отметил, что жил в студии пять лет. На данный момент он сдает жилье арендатору. Сам Желудь проживает в съемной квартире, которая, по его словам, сильно отличается от прежней.

Ранее Желудь рассказал о проблемах со здоровьем, которые у него возникли из-за наркотиков. Среди прочего блогер пожаловался на больное сердце и проблемы с дыханием.

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      Александра Качан
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