Популярный российский блогер рассказал о проблемах со здоровьем из-за наркотиков

Блогер Рома Желудь рассказал о проблемах со здоровьем после длительного приема наркотиков

Популярный российский блогер Рома Желудь (настоящее имя — Роман Керимов) рассказал о том, какие проблемы со здоровьем у него возникли из-за наркотиков. О негативных последствиях приема запрещенных веществ он сообщил в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Мне уже настолько страшно, что я понимаю, что могу в любой день сдохнуть. У меня болит сердце, я иногда еле дышу, без таблеток я не выхожу из дома (...), в любой день могу "отъехать" один в своей квартире. Я не могу ходить, мне страшно каждый день», — поделился он переживаниями с подписчиками.

«Уже два месяца очень сильные синтетические наркотики употребляю (...) и не могу остановиться», — сообщил Желудь. Блогер добавил, что избавился от запрещенных препаратов, так как планирует пройти реабилитацию, которая будет включать в себя в том числе капельницы и работу с психотерапевтом. По словам экс-звезды YouTube, только капельницы обойдутся ему в 100 тысяч рублей.

В июне Желудь допустил, что может начать карьеру в порноиндустрии. О возможности съемок в порно блогер рассказал в интервью журналисту Олегу Кашину. Он также признался, что ему было бы интересно самому снимать фильмы для взрослых.