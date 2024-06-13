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01:32, 13 июня 2024Мир

Посол обратил внимание на реакцию мирового большинства на санкции против России

Посол Антонов: мировое большинство не поддержало санкции против России

Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Страны мирового большинства отказались присоединиться к санкциям против России. Об этом аявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, передает РИА Новости.

Он отметил, что многие государства Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки не поддержали рестрикции в отношении Москвы. Кроме того, по словам дипломата, они демонстрируют готовность к укреплению сотрудничества с Россией по ряду вопросов. «У нас большое число единомышленников, стремящихся проводить независимую политику, отвечающую национальным интересам», — заявил Антонов.

Ранее Минфин США объявил о новых антироссийских санкциях. В числе прочего американские власти запретили своим гражданам и компаниям предоставлять ряд IT-услуг на территории России.

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      Марина Совина
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