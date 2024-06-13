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12:42, 13 июня 2024Россия

Появились кадры предполагаемого взрыва БПЛА в небе над российским регионом

Жители Ярославля сняли видео предполагаемого уничтожения БПЛА над регионом

Жители Ярославля сняли видео предполагаемого уничтожения беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в небе над регионом. Кадры публикует Telegram-канал «ЧП и ДТП Ярославль».

На выложенных кадрах видно, что беспилотник пролетает над частным сектором с характерным звуком, напоминающим работу мотора скутера. Спустя две секунды после начала съемки в БПЛА попадает снаряд, и летательный аппарат взрывается.

О попытке атаки беспилотника Вооруженных сил Украины на российский регион сообщал губернатор Михаил Евраев. Сообщение об уничтожении БПЛА появилось в 6:58 по местному времени (совпадает с московским).

Согласно заявлению Евраева, после уничтожения дрона в регионе могут оставаться фрагменты летательного аппарата. Он призвал не трогать их и сообщать о находке властям.

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      Марк Леонов
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