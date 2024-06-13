Приказ Минздрава о массовом выписывании пациентов из больниц опровергли

В соцсетях распространилось фото приказа от имени министра здравоохранения России Михаила Мурашко, в котором утверждается, что больницам в Белгородской, Курской и Воронежской областях нужно выписать не менее 65 процентов пациентов и перевести их на амбулаторное лечение. Однако Минздрав Воронежской области опроверг эту информацию.

«В координации с представителями медицинской службы Московского военного округа осуществить всестороннюю подготовку освободившихся койко-мест к приему новых пациентов», — отмечается в тексте. «Пишут, что с облаcтной больницы нaчали массово выписывать пациентов. Срочно нужно размещать раненых вoенных с харьковского направления», — заявил один из пользователей, разместивший снимок в воронежской группе во «ВКонтакте».

На фото заметно, что в тексте предполагаемого приказа есть орфографические ошибки — к примеру, слово «России» в шапке документа написано с одной «с» вместо двух. В нем также присутствуют лишние запятые и двойные пробелы.

Кроме того, предполагаемый приказ адресован руководителям управлений здравоохранения Белгородской, Курской и Воронежской областей. Однако в действительности в данных регионах функционируют министерства здравоохранения, а не управления.

На официальном портале, публикующем правовые акты, а также на сайте Минздрава России в разделе документов такой приказ не выложен.

Министерство здравоохранения Воронежской области на своем официальном сайте опровергло существование такого приказа. «Распространяемая информация о том, что министром здравоохранения РФ подписан приказ о переносе сроков оказания плановой медицинской помощи в стационарных условиях, является фейком. Все стационары работают в штатном порядке», — заверили в министерстве.

Фейковый приказ от имени министра здравоохранения России не распространялся в российских СМИ. Однако многие издания опубликовали опровержение этой информации (1, 2, 3).

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».