Пропавшую 75-летнюю женщину с собакой нашли спустя два дня

В США пропавшую в походе 75-летнюю женщину нашли спустя два дня

В США нашли пожилую женщину, которая отправилась в поход с собакой и пропала. Об этом в соцсети X (бывший Twitter) сообщил офис шерифа округа Питкин, штат Колорадо.

75-летняя Дженнифер Хирн ушла по туристической тропе в районе каньона Сноумасс 9 июня. Когда она не вернулась, на ее поиски выдвинулась специальная поисковая группа в количестве 30 человек. В спасательной операции также участвовали добровольцы и вертолет.

Спустя два дня им удалось найти собаку Хирн. После этого спасатели сузили территорию поиска и через шесть часов обнаружили саму женщину. Она была жива, ей оказали необходимую медицинскую помощь.

Как пишет People, тропа, по которой Хирн шла с собакой, считается сложной из-за каменистого рельефа и крутости склона. Длина этого пути составляет примерно восемь километров, а время прохождения — три с половиной часа.

Ранее сообщалось, что в США объявилась исчезнувшая 39 лет назад девочка. Однако мать пропавшей отказалась признавать вернувшуюся дочь и назвала ее мошенницей и самозванкой.