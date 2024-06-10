Объявилась исчезнувшая 39 лет назад девочка

В США мать назвала самозванкой вернувшуюся через 39 лет после исчезновения дочь

В США мать не узнала дочь, вернувшуюся спустя 39 лет после исчезновения. Об этом пишет KGET.

Восьмилетняя Шерри Махан пропала в штате Пенсильвания в 1985 году. В последний раз ее видели после уроков возле школы. Свидетели рассказывали, что перед исчезновением она якобы подошла к некоему голубому фургону. Все попытки полиции найти девочку ни к чему не привели. Ее исчезновение стало одним из самых громких нераскрытых дел в США.

В мае 2024 года в группе Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) о поисках Шерри Махан объявилась женщина, утверждающая, что она и была той самой исчезнувшей девочкой. Ее заявление не убедило мать Шерри Махан. Она отказалась признавать в ней вернувшуюся дочь, назвала ее мошенницей и самозванкой, после чего пожаловалась в полицию. Позднее женщину, которая назвалась Шерри Махан, исключили из группы, поскольку она агрессивно отвечала другим участникам и оставляла оскорбительные комментарии.

Некоторые комментаторы упрекнули модераторов в излишней поспешности, отметив, что женщина могла говорить правду. На это им возразили, что, будь это настоящая Махан, она бы просто обратилась в полицию и предоставила образец своей ДНК.

Ранее сообщалось, что в Австралии полиция случайно нашла останки исчезнувшей в 2001 году женщины. Они обнаружили их рядом с городом, где ее видели в последний раз, во время проведения не связанной с делом операции.