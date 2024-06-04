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20:59, 4 июня 2024Из жизни

Останки женщины нашли через 23 года после ее исчезновения

1News: в Австралии нашли останки исчезнувшей 23 года назад женщины
СюжетКурс доллара:

Фото: Diego Fabian Parra Pabon / Pixabay

В Австралии полиция случайно нашла останки исчезнувшей в 2001 году женщины. Об этом сообщает 1News.

23 года назад 24-летняя Келли Энн Кармайкл отправилась из родного города Джелонг в город Катумба и пропала. В последний раз ее видели выселяющейся из хостела 29 апреля 2001 года. Через несколько лет после исчезновения Кармайкл признали пропавшей без вести, в 2004 году полиция начала расследование, а в 2009 она была признана умершей. Следователи предполагали, что Кармайкл могла сама причинить себе непоправимый вред, поскольку страдала от шизофрении.

В 2011 году полиция объявила вознаграждение в 200 тысяч австралийских долларов (около шести миллионов рублей по курсу 2011 года) за любую информацию о Кармайкл, однако это не принесло результатов.

Кости Кармайкл нашли случайно — в ходе не связанной с делом полицейской операции. Ее вещи обнаружили рядом с Катумбой в апреле 2024 года, а в мае поблизости разыскали и останки женщины.

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      Антонина Черташ
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