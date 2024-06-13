Путин удвоил размер грантов для студентов c выдающимися способностями

Размер грантов для студентов c выдающимися способностями вырос до 40 тыс. рублей

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому размер грантов для студентов, проявивших выдающиеся способности и имеющих творческие достижения по приоритетам научно-технологического развития России, который составлял ранее 20 тысяч рублей, удвоится с нового учебного года. Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Отмечается, что президентские гранты в повышенном размере 40 тысяч рублей будут предоставляться ежемесячно до завершения установленного срока учебы на основании результатов индивидуального отбора. Согласно указу, 200 таких грантов будут получать обучающиеся по программам бакалавриата и специалитета, еще 150 — студенты программ магистратуры.

В четверг, 13 июня, Путин во время посещения Объединенного института ядерных исследований в подмосковной Дубне дал старт пуску ускорительного комплекса NICA, представляющего собой сверхпроводящий коллайдер протонов и тяжелых ионов, строительство которого началось в 2013 году на базе Лаборатории физики высоких энергий. Задачей российского коллайдера, в частности, является изучение кварк-глюонной плазмы — совокупности из кварков и глюонов, находящихся в тепловом равновесии, которая, как предполагается, существовала в первые мгновения после Большого взрыва.