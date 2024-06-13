Путин запустил российский коллайдер

Президент РФ Путин дал старт технологическому пуску российского коллайдера NICA

Президент России Владимир Путин дал старт пуску ускорительного комплекса NICA во время посещения Объединенного института ядерных исследований в подмосковной Дубне. Об этом сообщает ТАСС.

Технологический пуск отмечает собой начало международной программы исследований. Будет проведено тестирование работы источников питания сверхпроводящих магнитов коллайдера, а также тестирование сверхпроводящего магнита первой экспериментальной установки комплекса — MPD (Multi-Purpose Detector).

В создании комплекса участвовали ученые из 30 стран мира, а также Европейской организации по ядерным исследованиям (CERN). Проект объединяет более чем 130 научных организаций, из которых 36 находятся в России.

NICA (Nuclotron-based Ion Collider Faсility, НИКА) представляет собой сверхпроводящий коллайдер протонов и тяжелых ионов, строительство которого началось с 2013 года на базе Лаборатории физики высоких энергий. Задачей эксперимента является изучение сильно сжатой барионной материи, которая существует в недрах нейтронных звезд, а также кварк-глюонной плазмы — совокупности из кварков и глюонов, находящихся в тепловом равновесии. Предполагается, что кварк-глюонная плазма существовала в первые мгновения после Большого взрыва.