Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
17:30, 13 июня 2024Наука и техника

Путин запустил российский коллайдер

Президент РФ Путин дал старт технологическому пуску российского коллайдера NICA

Кадр: Kremlin. ru

Президент России Владимир Путин дал старт пуску ускорительного комплекса NICA во время посещения Объединенного института ядерных исследований в подмосковной Дубне. Об этом сообщает ТАСС.

Технологический пуск отмечает собой начало международной программы исследований. Будет проведено тестирование работы источников питания сверхпроводящих магнитов коллайдера, а также тестирование сверхпроводящего магнита первой экспериментальной установки комплекса — MPD (Multi-Purpose Detector).

В создании комплекса участвовали ученые из 30 стран мира, а также Европейской организации по ядерным исследованиям (CERN). Проект объединяет более чем 130 научных организаций, из которых 36 находятся в России.

NICA (Nuclotron-based Ion Collider Faсility, НИКА) представляет собой сверхпроводящий коллайдер протонов и тяжелых ионов, строительство которого началось с 2013 года на базе Лаборатории физики высоких энергий. Задачей эксперимента является изучение сильно сжатой барионной материи, которая существует в недрах нейтронных звезд, а также кварк-глюонной плазмы — совокупности из кварков и глюонов, находящихся в тепловом равновесии. Предполагается, что кварк-глюонная плазма существовала в первые мгновения после Большого взрыва.

Что думаешь? Оцени!
      Леонид Немов
      Обсудить
      Последние новости

      ЦБ впервые установил официальные курсы валют по новым правилам

      Шеф Пентагона заявил о стабилизации линии фронта в районе Харькова

      В российском городе запретили движение самокатов по ряду улиц

      Санкции против Мосбиржи обеспокоили российских экспортеров зерна

      Путин продлил ответные меры на потолок цен на российскую нефть

      Украина подписала с Японией соглашение о безопасности

      Пьяный полуголый пассажир устроил дебош в самолете и сорвал рейс

      Моргенштерн оценил возможность участия в «голой вечеринке»

      Эрдоган призвал США надавить на Израиль

      В Москве прокомментировали отношения с Ереваном

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше