Пьяный россиянин принес арсенал оружия в полицию и стал фигурантом дела

В Петербурге возбудили дело против рецидивиста, принесшего оружие в полицию

В Петербурге следователи возбудили уголовное дело в отношении рецидивиста, который в состоянии алкогольного опьянения принес в отдел полиции оружие и боеприпасы. Арсенал мужчина незаконно хранил у себя дома, об этом сообщает «78.ru».

Па данным издания, 41-летний петербуржец обратился к сотрудникам правоохранительных органов с повинной. В принесенном им арсенале находились тротиловая шашка, крупнокалиберный заряд, сигнальный патрон, учебный КД 8А, а также более 200 патронов и 15 капсюлей. Некоторые позиции оказались самодельными.

Мужчину задержали. Сначала в отношении него составили административный протокол, а затем — возбудили уголовное дело. Силовикам фигурант пояснил, что оружие и боеприпасы принадлежат его отцу, который находится на лечении в психиатрической больнице.

Ранее сотрудники полиции и ФСБ задержали восьмерых жителей Рязанской области в возрасте от 21 года до 67 лет по подозрению в незаконном обороте оружия и боеприпасов. Во время обысков у мужчин нашли и изъяли шесть гладкоствольных ружей, два автомата Калашникова, около трех тысяч патронов, 135 граммов пороха, а также пистолет Макарова, переделанный из охолощенного в боевой.