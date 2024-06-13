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13:20, 13 июня 2024Силовые структуры

Пытавшейся устроить теракт на ГЭС россиянке вынесли приговор

Суд дал 6 лет колонии жительнице Углича за попытку устроить теракт на ГЭС

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Второй Западный окружной военный суд огласил приговор в отношении жительницы Углича Вероники Нетунаевой, которая пыталась совершить теракт на ГЭС в 2023 году. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе УФСБ России по Ярославской области.

Ее признали виновной по части 5 статьи 33, части 1 статьи 30 и части 1 статьи 205 («Пособничество в приготовлении террористического акта») УК РФ. По приговору суда женщина 1987 года рождения получила 6 лет колонии общего режима.

По данным следствия, Нетунаева была задержана сотрудниками ФСБ и МВД в июле 2023 года. Во время обысков у нее были изъяты средства связи, которые содержали переписку с украинским куратором и обсуждение планируемого преступления. Женщина полностью признала свою вину.

Ранее уточнялось, что жительница Углича собирала информацию об объекте критической инфраструктуры для украинских спецслужб, чтобы впоследствии устроить там теракт. После очередной съемки ГЭС ее задержали.

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      Олеся Мицкевич
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