Задержание россиянки за подготовку теракта в Угличе попало на видео

ФСБ показала видео задержания россиянки, собиравшей Украине информацию для теракта на ГЭС

ФСБ показала видео задержания россиянки, собиравшей Украине информацию для теракта на ГЭС в Угличе. Запись опубликовало РИА Новости.

На кадрах видно, как женщина ходит рядом с объектом инфраструктуры и производит съемку. Затем фигурантку задерживают и допрашивают в отделе ФСБ.

Ранее стало известно, что ФСБ предотвратила подготовку теракта в Ярославской области. Силовики задержали 36-летнюю гражданку России в Угличе. Она собирала данные об объекте критической инфраструктуры по заданию украинских спецслужб. Затем женщина передавала данные куратору с целью совершения теракта.

У россиянки изъяли средства связи с перепиской с украинским координатором. По факту произошедшего возбуждено дело по статье о приготовлении к совершению теракта. Женщине грозит до десяти лет колонии.