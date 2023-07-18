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09:57, 18 июля 2023Силовые структуры

ФСБ предотвратила теракт на объекте критической инфраструктуры под Ярославлем

ФСБ: в Угличе предотвращена подготовка теракта россиянкой по заданию спецслужб Украины

Фото: Виталий Невар / ТАСС

ФСБ предотвратила подготовку теракта в Ярославской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

По данным ведомства, силовики задержали 36-летнюю гражданку России в Угличе. Она собирала данные об объекте критической инфраструктуры по заданию украинских спецслужб. Затем женщина передавала данные куратору с целью совершения теракта.

У россиянки изъяли средства связи с перепиской с украинским координатором. По факту произошедшего возбуждено дело по статье о приготовлении к совершению теракта. Женщине грозит до десяти лет колонии.

Ранее стало известно, что ФСБ задержала в Курской области преступную группу, подозреваемую в передаче сведений ВСУ.

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    Екатерина Власова
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