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12:10, 13 июля 2023Силовые структуры

ФСБ задержала подозреваемую в передаче сведений ВСУ группу россиян

ФСБ задержала в Курской области преступную группу, подозреваемую в передаче сведений ВСУ
Архивное фото

Архивное фото. Фото: ЦОС ФСБ РФ / РИА Новости

В Курской области ФСБ задержала преступную группу россиян, подозреваемых в передаче Вооруженным силам Украины (ВСУ) сведений об объектах Минобороны РФ в регионе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

По данным силовиков, задержанные собирали и передавали ВСУ сведения о местах дислокации объектов для совершения на них террористических актов и диверсий. Также они сообщали места погрузки, содержания и маршрут военной техники, по которой могли быть нанесены удары высокоточным оружием и беспилотниками.

У подозреваемых изъяли технические приспособления и средства связи с инструкциями по выполнению заданий, которые им передали представители ВСУ. Возбуждено уголовное дело по статье 275 («Государственная измена»), части 1 статьи 30 и статье 281 («Приготовление к диверсии») УК РФ. Фигуранты взяты под стражу, они дают признательные показания.

Ранее ФСБ заявила о задержании трансгендера из Орловской области по делу о госизмене.

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    Илона Палей
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