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11:36, 13 июня 2024Россия

Раненый боец СВО 45 дней пил воду из лужи в ожидании эвакуации

Участник спецоперации прожил полтора месяца в блиндаже ВСУ в ожидании эвакуации

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Участник специальной военной операции (СВО) полтора месяца жил в оставленной украинскими войсками позиции. Об этом рассказала изданию Tverigrad основатель тверского штаба «Помощь Донбассу» Ольга Левитина.

Группа российских военнослужащих попала под обстрел со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Выжить удалось лишь одному бойцу, получившему ранение ног. Солдат смог доползти до оставленного противником блиндажа и ждал там до тех пор, пока этот участок не перейдет под российский контроль.

На протяжении 45 суток бойцу СВО пришлось выживать самостоятельно. По словам Левитиной, мужчина питался сухой лапшой из своих запасов и пил воду из лужи. К моменту эвакуации военнослужащий был сильно истощен. «Но мы все были удивлены той стойкости, которая в нем присутствует», — призналась собеседница издания.

Ранее атаман станицы Терновской Вячеслав Деев рассказал, как письма детей спасли жизнь другому бойцу СВО. Мужчина не успел прочитать послания детей до выхода на боевое задание. Там его атаковали беспилотники ВСУ, один из сброшенных ими боеприпасов взорвался около бойца. Сложенные в несколько раз письма остановили один из осколков — он застрял в бумаге.

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      Алан Босиков
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