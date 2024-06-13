Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:40, 13 июня 2024Силовые структуры

Расчленивший россиянку ветеран СВО потребовал посадить избившего его соседа

Расчленивший 16-летнюю девушку ветеран СВО хочет посадить избившего его приморца
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

В Приморском крае ветеран специальной военной операции (СВО), осужденный за расправу над 16-летней девушкой и ее расчленение шесть лет назад, хочет посадить избившего его соседа. Об этом сообщает VLADIVOSTOK1.RU со ссылкой на слова бойца.

По данным издания, мужчина вернулся с СВО без ноги. Он устроился работать слесарем, а по ночам подрабатывал и штукатурил квартиры. В какой-то момент одному из соседей не понравился звук протеза, которым пользовался ветеран, — он поднялся в квартиру и избил бойца, сломав ему руку. Медикам пришлось взять материал из тазобедренного сустава, чтобы собрать кость в руке пострадавшего.

Следователи возбудили в отношении нападавшего уголовное дело по статье о хулиганстве с причинением легкого вреда здоровью. Сейчас ветеран требует ужесточить основание, по которому будут судить соседа, до «Хулиганства с причинением тяжкого вреда здоровью» и посадить его в колонию на семь лет.

Уточняется, что ветеран СВО получил 13 лет лишения свободы в 2018 году. Его жертвой стала 16-летняя девушка, с которой он состоял в интимной связи. На суде он признался, что об их отношениях могла узнать жена.

Ранее председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил повторно возбудить уголовное дело по факту избиения участвовавшего в СВО бойца в подмосковном Реутове. Пострадавший оказался не согласен с ходом расследования, проводимого по факту нападения на него, и обратился к главе СК через информационный центр.

Что думаешь? Оцени!
      Олеся Мицкевич
      Обсудить
      Последние новости

      ЦБ впервые установил официальные курсы валют по новым правилам

      Шеф Пентагона заявил о стабилизации линии фронта в районе Харькова

      В российском городе запретили движение самокатов по ряду улиц

      Санкции против Мосбиржи обеспокоили российских экспортеров зерна

      Путин продлил ответные меры на потолок цен на российскую нефть

      Украина подписала с Японией соглашение о безопасности

      Пьяный полуголый пассажир устроил дебош в самолете и сорвал рейс

      Моргенштерн оценил возможность участия в «голой вечеринке»

      Эрдоган призвал США надавить на Израиль

      В Москве прокомментировали отношения с Ереваном

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше