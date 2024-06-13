Расчленивший россиянку ветеран СВО потребовал посадить избившего его соседа

Расчленивший 16-летнюю девушку ветеран СВО хочет посадить избившего его приморца

В Приморском крае ветеран специальной военной операции (СВО), осужденный за расправу над 16-летней девушкой и ее расчленение шесть лет назад, хочет посадить избившего его соседа. Об этом сообщает VLADIVOSTOK1.RU со ссылкой на слова бойца.

По данным издания, мужчина вернулся с СВО без ноги. Он устроился работать слесарем, а по ночам подрабатывал и штукатурил квартиры. В какой-то момент одному из соседей не понравился звук протеза, которым пользовался ветеран, — он поднялся в квартиру и избил бойца, сломав ему руку. Медикам пришлось взять материал из тазобедренного сустава, чтобы собрать кость в руке пострадавшего.

Следователи возбудили в отношении нападавшего уголовное дело по статье о хулиганстве с причинением легкого вреда здоровью. Сейчас ветеран требует ужесточить основание, по которому будут судить соседа, до «Хулиганства с причинением тяжкого вреда здоровью» и посадить его в колонию на семь лет.

Уточняется, что ветеран СВО получил 13 лет лишения свободы в 2018 году. Его жертвой стала 16-летняя девушка, с которой он состоял в интимной связи. На суде он признался, что об их отношениях могла узнать жена.

Ранее председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил повторно возбудить уголовное дело по факту избиения участвовавшего в СВО бойца в подмосковном Реутове. Пострадавший оказался не согласен с ходом расследования, проводимого по факту нападения на него, и обратился к главе СК через информационный центр.