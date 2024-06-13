JdD: Франция сократит военную помощь Киеву при победе правых в парламенте

Франция, вероятнее всего, сократит военную помощь Киеву при победе правых в парламентских выборах. Об этом сообщило издание Journal du Dimanche (JdD).

По словам собеседников издания, партия «Национальное объединение» в марте отказалась поддержать военную помощь Киеву. В случае получения большинства в парламенте вопрос о продолжении поставок вооружения на Украину обострится.

Представители партии в беседе с JdD подчеркнули, что не против помощи Киеву. При этом она не должна идти «в ущерб французской армии».

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон обратил внимание, что на выборах в Европарламент побеждают фракции, которые выступают против прогресса. «Будь то экономический подъем, совместная защита европейских границ, поддержка аграриев или помощь Украине», — отметил он.