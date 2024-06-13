Стали известны заработки уехавшего из России после начала СВО Скриптонита

Mash: доход лейбла Скриптонита в России составил 26,3 миллиона рублей за 2023 год

Доход лейбла казахского исполнителя Скриптонита (настоящее имя — Адиль Жалелов), который покинул Россию после начала специальной военной операции (СВО) на Украине, составил 26,3 миллиона рублей в 2023 году. Об этом пишет Mash в Telegram-канале.

Музыкант продолжает вести бизнес в России. Так, в 2021 году заработок его студии звукозаписи Musica36 составил 48,8 миллиона рублей. Данные о доходах за 2022 год отсутствуют, однако канал указывает, что на налоги лейбла ушло 3,5 миллиона рублей. В 2023 году чистая прибыль ООО «МУЗЫКА 36» составила 821 тысячу рублей, доход — 26,3 миллиона рублей, расход — 25,6 миллиона рублей.

Также сообщается, что в России у артиста продолжает работать еще один бизнес в области искусств.

Ранее сообщалось, что уехавший из России рок-музыкант и лидер группы «Мумий Тролль» Илья Лагутенко заработал 19,3 миллиона рублей на бизнесе.