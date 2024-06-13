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16:14, 13 июня 2024Силовые структуры

Родственники расправились с российской пенсионеркой и попали под суд

В Подмосковье под суд попали три жителя Кузбасса за убийство пенсионерки

Фото: Александр Лизратов / Коммерсантъ

Прокуратура Московской области направила в суд уголовное дело в отношении трех жителей Кемеровской области, которые расправились с пожилой родственницей в Егорьевске. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

По версии следствия, в марте 2023 года житель Кузбасса с сожительницей решили совершить разбойное нападение на пенсионерку, чтобы забрать у нее ценности. К ней 14 мая 2023 года отправили 16-летнюю внучку, которая ночью впустила в дом отчима. Мужчина повалил пожилую женщину на кровать, сдавил ей шею, накрыв лицо полиэтиленовым пакетом, в это время внучка держала бабушку за руки. Обвиняемые забрали из дома имущество на общую сумму более 100 тысяч рублей, орден Мужества и паспорт. Тело они вывезли и сбросили в водоем.

После совершения преступлений мать несовершеннолетней приобрела сожителю и дочери авиабилеты на рейс до Новосибирска, чтобы обеспечить им алиби. Тем не менее следователям удалось собрать доказательства причастности обвиняемых к расправе, отметили «Ленте.ру» в подмосковном управлении Следственного комитета России. По делу проведены свыше 20 допросов и 15 экспертиз, среди которых дактилоскопическая, молекулярно-генетическая, биологическая.

11 июня сообщалось, что в Санкт-Петербурге 44-летний мужчина расчленил отца, приехавшего за ним из Москвы. Взрослый сын долгое время злоупотреблял наркотиками и находился под наблюдением психиатра. Затем он уехал от родителей, проживающих в Московской области, в Петербург, где поселился в съемной квартире в доме на улице Бадаева.

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      Любовь Ширижик
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